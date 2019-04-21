В Нефтеюганске проходит митинг против повышения тарифов на вывоз мусора

В воскресение, 21 апреля, в Нефтеюганске проходит митинг против новых тарифов на вывоз мусора. Об этом сообщает городское сообщество «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в «Вконтакте». Акция протеста проходит на территории скейт-парка в мирорайоне № 3, в ней принимает участие несколько десятков человек. Одним из главных требований участников является введение моратория на повышение тарифов вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). На акции протеста собирают подписи под требованием прекратить повышение тарифов на вывоз ТКО. Это уже второй митинг против «мусорной реформы» – первая прошла в конце марта. По словам участников акции, с момента повышения тарифов ситуация с вывозом мусора не улучшалась.

Видео: vk.com/eto_yugansk_detka