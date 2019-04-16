​Прокурорская проверка подтвердила: с жителей Югры незаконно взимали двойные платежи за вывоз мусора

В Югре завершилась прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере обращения с ТКО. Сотрудники ведомства выявили больше десятка нарушений.

«В связи с неправомерным взиманием с граждан платежей за вывоз отходов выявлено 13 нарушений закона внесено 11 представлений, возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

В Нефтеюганске неправомерно начисляли плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО одновременно и управляющие компании, и региональный оператор. «Установлено, что управляющие организации ООО УК «ЮганскСевер», ООО «УК Эталон», ООО УК «Панорама» и ТСЖ «Соседи» неправомерно произвели начисление платы собственникам за содержание жилья, в том числе за вывоз ТКО, за январь – февраль 2019 года на общую сумму более 283 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. Таким образом были нарушены права 800 человек.

В Нягани установлены случаи неправомерного начисления управляющими компаниями платы за содержание площадок накопления ТКО в отсутствие соответствующего решения собственников многоквартирных домов. Также нарушения были выявлены в Октябрьском районе.

«Результаты рассмотрения актов реагирования, фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуроров», — заключили в ведомстве.

Проверка проводилась по поручению Генпрокурора РФ Юрия Чайки. К нему обратились эксперты проекта «Чистая страна», которые назвали Югру в числе 30 регионов страны, где гражданам начисляется двойная плата за услугу по обращению с ТКО.

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