​В Нефтеюганске состоится очередной митинг против «мусорной» реформы

Активисты Нефтеюганска готовят очередной митинг против «мусорной» реформы. Он состоится 21 апреля с 12.00 до 14.00 у скейт-площадки в третьем микрорайоне города. Акция согласована городскими властями, сообщила ИА СИА-ПРЕСС один из ее организаторов Ольга Васильева.

«На массовом мероприятии будет зачитана резолюция и пройдет сбор подписей о нашем несогласии с «мусорной» реформой», — уточнила общественница.

Первый митинг против «мусорных» тарифов состоялся в Нефтеюганске 31 марта. Тогда на акцию пришел 141 человек, все они поставили подписи под письмом президенту.

Стоит отметить, что на этой неделе состоялось первое совещание у президента по мусорной реформе. По его итогам Владимир Путин поручил Минприроды совместно с Минпромторгом координировать строительство перерабатывающих и сортировочных заводов преимущественно российского производства, а также остановить рост тарифов на вывоз мусора.