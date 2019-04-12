​Полиция Нефтеюганска возбудила уголовное дело о вандализме после осквернения Вечного огня

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» после того, как неизвестный бросил венок в Вечный огонь у памятника «Воину Освободителю».

«Уголовное дело возбудили по статье «Вандализм», возбудили по факту, в отношении неустановленного лица», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УМВД Югры.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, инцидент произошел в ночь на 7 апреля и попал на камеры наружного наблюдения. Неизвестный мужчина подошел к памятнику, бросил венок в огонь, а, когда пламя разгорелось, поспешил удалиться. В результате звезда оказалась закопчена. Злоумышленника разыскивают.

В администрации города обещают восстановить памятник к Дню Победы.