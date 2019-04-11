​В Нефтеюганске неизвестный осквернил Вечный огонь

Полицейские Нефтеюганска разыскивают злоумышленника, который в ночь на 7 апреля осквернил памятник «Воину Освободителю».

Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения: мужчина неуверенной походкой подошел к памятнику, положил венок в Вечный огонь, а когда вспыхнуло пламя, поспешил скрыться. В результате звезда на монументе оказалась закопчена.

Ситуация усугубляется тем, что город активно готовится к празднованию Дню Победы. Директор департамента ЖКХ Руслан Ахмадуллин рассказал ТРК «Юганск», что сотрудники «НефтеюганскГаза» постараются успеть зачистить и покрасить звезду к празднику, и выразил надежду, что погода не помешает сделать работы в срок.

Злоумышленнику грозит крупный штраф.