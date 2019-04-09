​В Пойковском ночью 9 апреля произошли пожары в трех жилых домах, одно строение уничтожено полностью

В ночь на вторник, 9 апреля, в поселке Пойковский произошли пожары в трех деревянных жилых домах. В данный момент правоохранители выясняют, были ли это поджоги, рассказали ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Первое сообщение о возгорании в третьем микрорайоне поступило в 02.37. На момент прибытия пожарных подразделений кровля двухэтажного 24-квартирного дома была охвачена огнем. Из строения эвакуировались 22 жильца, находившиеся в это время в квартирах. В 04.20 огонь был локализован на площади 200 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось к семи утра.

«На месте происшествия работали 15 единиц техники и 51 человек. Пострадавших и погибших нет. На 10.00 утра запланировано заседание комиссии по всестороннему оказанию помощи и по распределению жилья и прочему», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения деятельности ведомства Вадим Симоненко.

Отмечается также, что сгоревший дом был признан аварийным в 2016 году. Всего в нем были прописаны 43 человека.

В 04.17 и 04.45 поступили сообщения о возгораниях в таких же жилых домах, расположенных неподалеку от сгоревшего. В них огонь был локализован на площади 0,5 квадратных метра. В одном случае возгорание случилось в подъезде. В данный момент дознаватель и полиция выясняют все обстоятельства происшествий — опрашивают жильцов, очевидцев, специалистов, работавших на месте, просматривают камеры наружного наблюдения. Предварительная причина пожара не называется.