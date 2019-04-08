​За выходные на дорогах Югры погибли три человека

С 5 по 7 апреля в Югре зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибли и 12 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Смертельные аварии произошли в Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе, сообщает отделение пропаганды УГИБДД Югры.

В пятницу, 5 апреля, около 20.00 в Нефтеюганске столкнулись МАЗ и Kia. В результате ДТП 40-летний водитель легковушки погиб, 55-летняя пассажирка автобуса получила травмы.

В субботу, 6 апреля, около 15.00 в Ханты-Мансийском районе 51-летний водитель снегохода Yamaha врезался в дерево. От удара мужчина погиб на месте.

В ночь на понедельник, 8 апреля, в Нефтеюганске 33-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, врезался в бетонный забор. В результате происшествия водитель скончался.