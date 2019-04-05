В Нефтеюганске две девочки получили травмы на качелях

В Нефтеюганске две школьницы травмировались из-за обрыва качелей. Об этом сообщает городской паблик «Это Юганск, детка!». Две девочки, возрастом 10 и 11 лет оказались в больнице. Как сообщают в социальных сетях, ЧП произошло возле школы № 9 в микрорайоне № 12 из-за обрыва цепи. Одна из девочек получила ушибы и ссадины, а вторая — перелом лучевой кости.

Сотрудники коммунальных служб, приехавшие на место происшествия, осмотрели остальные качели и пришли к выводу, то они могут быть демонтированы. По их словам, обрыв мог произойти из-за перегруза.

«Часто дети вместо одного или двух садится по три-четыре человека на качели. Вероятно, это и случилось сегодня», — цитирует Znak.com слова одного из коммунальщиков.

Произошедшим заинтересовалась городская прокуратура, сотрудники которой начали проверку.