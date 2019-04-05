​В Нефтеюганске под суд пойдет застройщик, обвиняемый в хищении у дольщиков 31 миллиона рублей

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании. Бизнесвумен обвиняют в хищении более 31 миллионов рублей у дольщиков. Потерпевшими по делу признан 21 человек.

«С февраля по октябрь 2016 года управляющая одним из обществ с ограниченной ответственностью, злоупотребив своими должностными полномочиями, использовала часть взносов участников долевого строительства жилого дома в Нефтеюганске в личных целях. Мер к окончанию строительства и ввода здания в эксплуатацию не предприняла», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Во время расследования на имущество обвиняемой в мошенничестве наложен арест для того, чтобы возместить ущерб потерпевшим. Сейчас недостроенный дом передан в созданное участниками долевого строительства товарищество собственников жилья.

Обвиняемая дожидается суда под подпиской о невыезде.

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