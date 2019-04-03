​К концу 2019 года в Нефтеюганском районе откроют новый мост через реку Большой Салым

В Нефтеюганском районе запланирована реконструкция моста через реку Большой Салым на 811 километре трассы Р-404.

«К концу 2019 года там построят новый мост и откроют по нему движение транспорта. За счет доведения параметров сооружения до II технической категории увеличится его пропускная способность. Старую переправу разберут», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор»

Всего в 2019 на Урале будет отремонтировано 350 километров федеральных трасс. Наибольший объем работ придется на трассу Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

«Там продолжится работа по расширению автодороги до четырех полос. В данный момент капитальный ремонт ведется на участке от села Каскара до села Борки Тюменского района. В результате встречные транспортные потоки разделит барьерное ограждение, вероятность лобового столкновения будет исключена, а пропускная способность увеличена вдвое. Расширение до четырех полос в рамках капремонта ждет и 11-километровый участок возле села Демьянское Уватского района (с 435 по 446 км). На соседнем – с 446 по 456 км – дополнительные полосы построят в местах затяжных уклонов», — добавили в учреждении.