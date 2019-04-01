Жители Нефтеюганска в соцсетях обвинили Utair в скрытом повышении тарифов

Жительница Нефтеюганска — пассажирка Utair Ирина Волчкова в соцсети обвинила авиакомпанию в скрытом повышении тарифов. «Повышение цен на авиабилеты ЮТЭЙР произошло. Скрытое, — пишет югорчанка. — Теперь ручная кладь до пяти килограмм. При посадке на рейс UT 245, Москва (Внуково)-Сургут с меня взяли доплату 4200 рублей за ручную кладь, хотя я на сайте при регистрации доплатила 1499 рублей и показала квитанцию. При этом сказали: вы сейчас оплатите, а потом на сайт utair.ru пишите, вам вернут деньги. Написала, жду».

Волчкова отмечает, что только дома разобралась ситуации и теперь считает, что ее ввели в заблуждение.

«Ситуация на контроле у службы обратной связи Utair», — ответили СИА-ПРЕСС в пресс-службе авиакомпании. Более подробный комментарий предприятия редакция опубликует позднее.