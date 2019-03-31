​В Нефтеюганске прошел митинг против «мусорных проборов»

В воскресенье, 31 марта, в Нефтеюганске у памятника Первопроходцам прошел согласованный городскими властями митинг против «мусорных» тарифов. В мероприятии приняли участие 141 человек.

«Мы думали, что людей из-за погоды будет меньше. Каждый пришедший сегодня поставил подпись под письмом президенту России Владимиру Путину, в котором мы обозначим все вопросы по этой проблеме. Сбор подписей будет вестись месяц», — рассказала ИА СИА-ПРЕСС один из организаторов акции Ольга Васильева.

Ранее активистка сообщила, что недовольство горожан вызвал тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В Нефтеюганске он составил 133,5 рубля в месяц с человека. С жителями Нефтеюганска уже встречалась замдиректора регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Ирина Бабурина. «Личная встреча с Ириной Бабуриной не дала внятные ответы на заданные вопросы: отсутствие льгот, двойная оплата, выставление счетов без подписания договоров… Как так получилось, что покойники тоже должны оплачивать за мусор?», —подводила ее итоги Васильева.

Ранее эксперты проекта «Чистая страна» включили Югру в список регионов страны, где с жителей берется двойная плата за услугу по обращению с ТКО. Эту информацию проверяет прокуратура.