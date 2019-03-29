​В Югре задержан застройщик из Тюмени, который обманул 93 участников долевого строительства

Полицейские Югры задержали 44-летнего жителя Тюмени, которого подозревают в обмане 93 участников долевого строительства. Жертвами директора строительной компании стали жители Тюмени, Челябинска, Свердловской области и ХМАО.

«В ходе предварительного следствия установлено, что директор одного из открытых обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся строительством многоэтажного жилого дома в Нефтеюганске, в целях извлечения выгоды, начиная с апреля 2014 года по март 2016 года, незаконно использовал часть взносов участников долевого строительства. Мер к окончанию строительства объекта и ввода его в эксплуатацию не принял», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Директору компании предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписики о невыезде и надлежащем поведении.