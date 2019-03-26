​Житель Нефтеюганска пойдет под суд за взлом базы данных кредитных учреждений

Жителя Нефтеюганска судят на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. По версии следствия, в 2017 году мужчина скачал и использовал в сети Интернет вредоносную программу, которая предназначена для поиска уязвимостей веб-ресурсов.

«В результате чего злоумышленник нарушил конфиденциальность, целостность и доступность информации различных кредитных учреждений Нефтеюганска», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Оно передано в суд. Хакеру грозит до четырех лет лишения свободы.