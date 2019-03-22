​Жители Нефтеюганска выходят на митинг против «мусорных» тарифов. На акции пройдет сбор подписей под письмом к Владимиру Путину

В Нефтеюганске в воскресенье, 31 марта, состоится акция протеста против завышенного тарифа за услугу по вывозу твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщила активистка Ольга Васильева.

По словам общественницы, мероприятие согласовано с администрацией города. Митинг, на котором ждут всех недовольных нынешним положением, пройдет с 12.00 до 14.00 у памятника «Первопроходцам». Во время акции будет зачитана резолюция и организован сбор подписей под письмом президенту РФ Владимиру Путину.

Для жителей Нефтеюганска установлен тариф за обращение с ТКО — 133,5 рубля в месяц с человека. Ранее состоялась встреча горожан с представителями регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра-Экология». Замдиректора компании Ирина Бабурина пояснила, что эта цифра останется неизменной до середины следующего года, а также рассказала о сборе мусора в частном секторе и льготах по этой услуге.

Однако, по мнению Васильевой, Бабурина ответила далеко не на все проблемные вопросы. «Мы решили провести акцию, потому что та сумма, которую должны платить жители за мусор, не обоснованная. Строить заводы для олигархов — это уже издевательство над народом. Закон сырой, к нему много вопросов. Личная встреча с Ириной Бабуриной не дала внятные ответы на заданные вопросы: отсутствие льгот, двойная оплата, выставление счетов без подписания договоров… Как так получилось, что покойники тоже должны оплачивать за мусор?», — перечислили активистка вопросы, которые будут обозначены в письме к главе государства. «Если у кого-то из жителей есть что добавить к списку, я жду предложений на почту paxmutova.79@mail.ru», — попросила Васильева.

Ранее эксперты проекта «Чистая страна» включили Югру в список регионов страны, где с жителей берется двойная плата за услугу по обращению с ТКО. Эту информацию по поручению Генпрокурора РФ Юрия Чайки проверяет надзорное ведомство округа. Так же для югорчан открыты «горячие линии» по «мусорным» вопросам.