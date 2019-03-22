​Названы города Югры, где за год сильнее всего подорожали однушки. И это — не Сургут

Самый большой рост цен на однокомнатные квартиры среди городов Югры за год зафиксирован в Нефтеюганске. Однушки подорожали на 17,1 процента — до 2 908 656 рублей в феврале 2019 года.

На втором месте по этому показателю в округе Ханты-Мансийск — на 15,1 процента (до 3 415 040 рублей). Сургут расположился на третьем месте. В экономической столицы Югры однокомнатная квартира в феврале этого года стоила 3 120 567 рублей, с прошлого февраля рост составил 9,2 процента.

В Нягани однушки подорожали на 8,1 процента (до 2 212 319 рублей), в Нижневартовске — на 6,4 процента (2 353 522 рублей), в Когалыме — на 3,4 процента (2 267 043 рублей).

Единственным городом округа, где цены на однокомнатные квартиры за год снизились стал Югорск — на 5,7 процента, до 1 791 680 рублей.

В общероссийском рейтинге по динамике цен на однокомнатные квартиры, составленном порталом Domofond.ru, города Югры не попали в топ-10 списков с самым большим ростом и снижением.

«Сильнее всего средняя цена предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке выросла в Усть-Илимске Иркутской области: в феврале 2019 года продавцы стали просить в среднем на 26,3 процента больше, чем в феврале 2018-го, а именно 1 187 308 рублей. Самое большое снижение цен на однушки произошло в Надыме Ямало-Ненецкого АО. В этом городе средняя стоимость за год сократилась на десять процентов, до 1 418 943 рублей», — рассказали аналитики портала.

В целом, в 210 из 292 городов России цены на однокомнатные квартиры за год выросли, в 80 – снизились. В 35 городах стоимость однушек за год изменилась незначительно: рост или снижение средней цены предложения не достигли одного процента.