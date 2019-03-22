​В ДТП на подъезде к Сургуту погиб человек

В четверг, 21 марта, в 20.08 на 28 километре автодороги «Подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе столкнулись Nissan Almera и Toyota Land Cruiser Prado.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летняя женщина, водитель автомобиля Nissan, от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажир автомобиля Toyota, женщина 1980 года рождения, получила травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.