​Приговор о гибели нефтеюганских акробатов в ДТП под Ханты-Мансийском обжалуют в Верховном суде

Родители детей, погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, подадут кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Об этом на своей станице в соцсети сообщила адвокат потерпевших по делу Оксана Рудик.

«Жалоба готова. Большая часть родителей детей не согласна с приговором. Родители считают, что двое водителей ушли от уголовной ответственности по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - прим.ред.). В моей жизни день, когда у меня в кабинете оказалась толпа родителей, изменил многое. Я рада, что благодаря помощи многих, здоровье детей было восстановлено, лечение продолжается. Надеемся, что наши доводы заслужат внимание в Верховном Суде», — отметила она.

4 декабря 2016 года в ДТП под Ханты-Мансийском в аварию попал автобус, на котором нефтеюганские акробаты возвращались с соревнований из окружного центра домой. Погибли 12 человек, пострадали - 22. В феврале 2018 года Ханты-Мансийский районный суд признал виновными водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова (6 лет, 9 месяцев колонии общего режима), водителя автобуса Марата Зайнуллина (1,5 года колонии общего режима), владельца автобуса Александра Сидорук ( 1 год, 3 месяца), директора спортшколы Ирину Тарасову ( 11 месяцев принудительных работ).

Родители погибших и пострадавших в ДТП спортсменов пытались добиться отмены приговора, однако президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы. Уже тогда адвокаты потерпевших заявляли о намерении обратиться в Верховный суд и, если потребуется, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее по теме:

В деле о гибели нефтеюганских акробатов в ДТП появился новый фигурант

Дело о гибели нефтеюганских акробатов под Ханты-Мансийском отдадут другому следователю