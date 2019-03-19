​В Нефтеюганском районе начальник отделения почты украла 300 тысяч из-за жизненных сложностей

Начальник отделения почтовой связи одного из поселений Нефтеюганского района стала фигуранткой уголовного дела. 53-летнюю женщину подозревают в хищении 300 тысяч рублей из кассы.

«Имея единоличный доступ к наличным средствам, женщина воспользовалась своим служебным положением. В признательных показаниях она пояснила, что решилась на такой поступок из-за сложных жизненных обстоятельств», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Факт правонарушения был выявлен сотрудниками предприятия в ходе проведения служебной проверки, данная информация была оперативно передана в УМВД Югры. В настоящее время сотрудники филиала оказывают содействие следствию. Добавим, что происшествие не отразилось на клиентах, им не был причинен материальный ущерб», — сообщила СИА-ПРЕСС главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Югры ФГУП «Почта России» Олеся Харланович