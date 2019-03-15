​На трассе под Нефтеюганском произошло тройное ДТП, пострадал человек

На 704 километре дороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе в ночь на 14 марта столкнулись легковушка и два грузовика.

«Водитель, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем LadaGranta, при выполнении маневра обгон не справился с управлением, допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем «Урал», под управлением мужчины 1983 года рождения. Затем Lada от удара отбросило на встречное транспортное средство КамАЗ», — рассказали об обстоятельствах происшествия в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения.

Всего за 14 марта в Югре зарегистрировано четыре автоаварии, в которых пострадали четыре человека.

Ранее Госавтоинспекция предупредила жителей округа об ухудшении дорожной ситуации из-за сильного ветра и снегопадов.