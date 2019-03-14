​На стойбище в Нефтеюганском районе убиты два человека. Подозреваемый задержан

В Нефтеюганском районе расследуется двойное убийство. Преступление совершено 12 марта в «Юртах Варварины». Подозреваемый уже задержан, ему предъявлено обвинение. Им оказался 51-летний житель поселка Куть-Ях.

«По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании своих знакомых. Между мужчинами произошла ссора, во время которой обвиняемый вооружился принадлежащим ему охотничьим ружьем и выстрелил из него в двух потерпевших, причинив им несовместимые с жизнью ранения», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, орудие убийства изъято. Назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая, баллистическая, химическая экспертизы, а также психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.