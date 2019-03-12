​Школы Нефтеюганска закрыты на карантин из-за гриппа

В Нефтеюганске введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«С 12 по 18 марта во всех школах Нефтеюганска занятия отменяются! Объявлен карантин. Приостановлены занятия и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта», — сообщает пресс-служба администрации города. Уточняется также, что детсады продолжают работать в обычном режиме.

По данным Управления Роспотребнадзора по Югре, уровень заболеваемости в Нефтеюганске самый высокий в округе: 1635,31 на 100 тысяч населения.

В округе общая заболеваемость сезонными инфекциями за неделю снизилась на 10,6 процента, эпидпорог превышен на 6,4 процента.

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