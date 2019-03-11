​«РН-Юганскнефтегаз» заплатила 45 миллионов рублей за загрязнение четырех гектаров земли в Югре

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась выплаты штрафа в 45 миллионов рублей дочерней компанией «Роснефти».

Надзорному ведомству удалось доказать, что в 2017 году ООО «РН-Юганскнефтегаз» при добычи углеводного сырья в границах Мамонтовского месторождения нефти в Нефтеюганском районе загрязнило земли нефтесодержащей жидкостью.

«Для транспортировки добываемой из недр газоводонефтяной эмульсии общество осуществляло эксплуатацию напорного нефтепровода, на котором в октябре 2017 года произошел порыв, повлекший разлив нефтесодержащей жидкости, загрязнение земель лесного фонда площадью более четыре гектара и причинение вреда окружающей среде в размере свыше 45 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что добиться возмещения вреда удалось только после апелляционного представления. «В настоящее время ООО «РН-Юганскнефтегаз» в бюджет возмещена сумма вреда, причиненного лесному фонду. Фактическое исполнение обязательств по ликвидации нефтезагрязнения контролируется природоохранным прокурором», — добавили в прокуратуре.