​На месторождении под Нефтеюганском в ДТП пострадал водитель УАЗа

Утром в среду, 6 марта, на 41 километре Мамонтовского месторождения в Нефтеюганском районе столкнулись КамАЗ и УАЗ. По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, 28-летний водитель «буханки» не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в грузовик. В результате столкновения, виновник ДТП получил травмы.

«Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы», — уточнили в ведомстве.