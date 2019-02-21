​В Нефтеюганске в ДТП пострадал человек

В среду, 20 февраля, в 12.40 на нерегулируемом перекрестке улиц Нефтяников и Киевская в Нефтеюганске столкнулись Skoda Octavia и Lada. Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что 41-летний водитель иномарки перед началом движения не убедился в безопасности маневра. В результате ДТП травмы получил 59-летний водитель отечественной легковушки.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы», — уточнили в ведомстве.