​В Нефтеюганском районе экскаватор провалился в озеро, водитель утонул

В среду, 20 февраля, в Нефтеюганском районе погиб 54-летний машинист экскаватора. Машина провалилась под лед озера Черное. На месте происшествия работали специалисты мобильного поисково-спасательного отряда.

«Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали район происшествия. С помощью водолазного снаряжения, погибший обнаружен. В настоящее время работы по извлечению тела погибшего из техники продолжаются», — сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Стоит отметить, что это уже вторая подобная трагедия в Югре за последние дни. 19 февраля в Кондинском районе с моста через реку Малый Тетер упал водовоз ЗИЛ-130, водитель погиб.