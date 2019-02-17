В Нефтеюганске появится новая прогулочная зона

В Нефтеюганске оборудуют новую прогулочно-спортивную зону. Ее проект обсудили на заседании градостроительного совета.

Новое место для отдыха горожан должно появиться в районе городской лыжной базы, рассказал разработчик проекта Кирилл Гребенщиков. По его словам, в проект входит территория общего пользования с пешеходной сетью и зелеными зонами, а также со спортивной трассой. В зимнее время она станет местом для тренировки лыжников, а летом - велосипедистов и легкоатлетов.

Учли и парковку возле зоны отдыха. Она будет рассчитана на 120 автомобилей.

Скоро проект будет вынесен на общественное обсуждение.