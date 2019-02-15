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​В Нефтеюганской больнице прокомментировали смерть трех пациентов от осложнений после гриппа

Главный врач Нефтеюганской окружной клинической больницы Дмитрий Мальцев рассказал, из-за чего умерли пациенты, которым был диагностирован «грипп».

«В течение недели в Нефтеюганской областной клинической больнице имени В.И. Яцкив произошло три смертельных случая в результате тяжелой формы пневмонии, которая является осложнением после гриппа. Возрастная категория пострадавших — 68 лет — 74 года», - приводят слова главврача в паблике «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

Мальцев добавил, что в медучреждении принимаются все необходимые меры для предотвращения осложнений заболевания гриппом и ОРВИ. В рамках прививочной кампании было привито более 46 процентов населения.

Как сообщало siapress.ru, с 10 по 13 февраля в окружной больнице Нефтеюганска скончались три пациента. По данным на 10 февраля, в городе уровень заболеваемости составлял 1152,81 на 100 тысяч населения.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 336, комментариев: 0


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