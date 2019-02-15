​В Нефтеюганске три человека умерли от гриппа

В Нефтеюганской областной клинической больнице имени В.И. Яцкив умерли три пациента, которым был диагностирован «грипп». По данным Рен-ТВ, два человека скончались 10 февраля, еще один - 13 февраля.

Официально эту информацию подтвердить не удалось.

Как ранее сообщало siapress.ru, в Югре эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 30 процентов. По данным окружного управления Роспотребнадзора на 10 февраля, госпитализированы в округе 374 человека.

«Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается в десяти муниципальных образованиях. В том числе, в Нефтеюганске уровень заболеваемости составляет 1152,81 на 100 тысяч населения», - сообщала ранее пресс-служба ведомства.