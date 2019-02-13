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​«Ведомости» сообщили о снижении добычи нефти на крупнейшем месторождении в Югре из-за пожара

В «РН-Юганскнефтегазе» с этим не согласны

Из-за пожара на Приобском месторождении компания «РН-Юганскнефтегаз» добывала в январе на 11 300 баррелей нефти в сутки меньше, чем в декабре. Снижение производства нефти составило 0,8 процента. Об этом со ссылкой на отчет ОПЕК пишут «Ведомости».

Представитель югорской «дочки» «Роснефти» в телефонном разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС усомнилась в достоверности этой информации. «В январе у нас план выполнен и даже перевыполнен», - отметила собеседник издания и посоветовала за подробными комментариями обратиться в пресс-службу «Роснефти» (запрос в пресс-службу редакцией направлен).

Приобское месторождение - крупнейшее в Югре, доказанные и извлекаемые запасы оцениваются в 2,4 миллиарда тонн. Возгорание нефтепродукта в одном из цехов месторождения произошло 5 января 2019 года из-за разгерметизации. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Стоит отметить, что в 2018 году нефтяникам Югры удалось увеличить добычу сырья до 236,4 миллиона тонн. Однако эксперты сомневались, что рост производства нефти будет стабильным. По некоторым прогнозам, уже в 2019 году в округе начнется сокращение добычи, наиболее значительным оно будет с 2025 года.


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13 февраля в 12:03, просмотров: 423, комментариев: 0


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