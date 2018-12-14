​На трассе под Нефтеюганском столкнулись две легковушки и трал, перевозивший бензовоз. Есть пострадавшие

В четверг, 13 декабря, около шести вечера на 784 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, Nissan Primera, которым управляла 32-летняя женщина, занесло. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в трал DАF XF95 Series, который перевозил бензовоз, и попутный Renault Duster. Водитель Nissan госпитализирована с места ДТП.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.