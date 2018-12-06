​«Алкогольное» дело, из-за которого бывший главный полицейский Нефтеюганска попал под следствие, передано в суд

В Югре завершилось расследование уголовного дела о незаконном сбыте контрафактного алкоголя. Вскоре перед судом предстанет организованная группа, в состав которой входили семеро уроженцев средней Азии.

По версии следствия, главе банды Арифджону Худаярову удалось поставить незаконный бизнес на поток.

«Контрафактный алкоголь складировался в двух помещениях в Нефтеюганском районе, откуда поставлялся в 22 магазина, принадлежащие обвиняемым, их родственникам или близким знакомым. При этом, ни один из этих магазинов не имел лицензию на право реализации алкогольной продукции», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Со складов и магазинов было изъято около 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на сумму более двух миллионов рублей. Экспертиза показала, что продукция содержала сивушные масла, технические примеси и метанол.

«В ходе следствия проведено более 20 экспертиз, в числе которых технико-криминалистические, финансовые, а также пищевые. Во время обысков обнаружена тетрадь, где велась «общая касса» - фиксировались расход на приобретение алкоголя, доход от сбыта, распределение денег между участниками организованной группы», - отметили в ведомстве.

Также сыщики установили, что развернуться и успешно работать почти два года Худаяров смог «из-за связей в правоохранительных органах».

Во время расследования уголовного дела «алкогольной» ОПГ своего поста лишился начальник ОМВД Нефтеюганска Николай Плаксин. В марте этого года ему и ряду его подчиненных было предъявлено обвинение в коррупции. Расследование этих уголовных дел продолжается.