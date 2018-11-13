​В Нефтеюганске готовили к продаже крупную партию просроченного кофе

Таможенники Югры вместе с полицейскими обнаружили более 6 300 единиц контрафактных товаров. 5 000 из них - кофе известных марок - готовились к продаже на одном из рознично-оптовых складов Нефтеюганска.

«Наготове, рядом с поддельным и частично просроченным товаром, у предпринимателя находилось и 700 этикеток для кофе с пролонгированным сроком годности», - рассказали в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

Кроме того, в магазинах Сургута также был выявлены кофе с признаками подделки и средства контрацепции, а в Нижневартовске - контрафактные конфеты.

«Все товары изъяты сотрудниками полиции. На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности», - добавили в ведомстве.