​Администрации Нефтеюганска предлагают профинансировать банкротство хлебокомбината

Налоговая служба требует признать банкротом АО «Хлебокомбинат Нефтеюганский».

В иске, поступившем в Арбитражный суд Югры, налоговый орган просит включить в реестр требований кредиторов задолженность предприятия по обязательным платежам в размере более 17 миллионов рублей.

6 ноября «Хлебокомбинат Нефтеюганский» направил в суд отзыв о прекращении производства по делу из-за отсутствия имущества в объеме, достаточном для финансирования его банкротства.

«Судебное заседание по рассмотрению заявления о признании должника банкротом и судебное заседание о прекращении производства по делу назначено на 4 декабря 2018 года, - сообщили в пресс-службе суда. - До назначенной даты заявителю, должнику и единственному учредителю должника – Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска судом предложено сообщить, согласны ли они осуществлять финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве. В случае несогласия производство по делу о банкротстве будет прекращено».