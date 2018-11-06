​Жительница Тюмени сообщила, что на рухнувшем в Нефтеюганском районе мосту уже случались ЧП с людьми

Жительница Тюмени Светлана Савицкая рассказала паблику «Это Юганск, детка!», что на демонтируемом мосту около поселка Каркатеевы в сентябре этого года также пострадал человек.

По ее словам, 27 сентября этого года на ее супруга, рабочего предприятия «Мостотряд -29» Павла Савицкого, упала плита, ему был диагностирован перелом ноги, и он до сих пор проходит лечение.

5 ноября в Нефтеюганском районе при обрушении моста два человека погибли и семеро пострадали. Как ранее сообщала пресс-служба СУ СКР по Югре, демонтаж выведенного из эксплуатации моста проводили работники территориальной фирмы «Мостоотряд 29» АО «Мостострой 11».

Представитель ведомства сообщил ТАСС, что погибшие - жители юга Тюменской области. Среди пострадавших один житель Сургута, один - Башкортостана, один - Свердловской области, четверо - Омской области.

Сейчас четверо пострадавших наблюдаются в Сургутском травматологическом центре, трое - в Нефтеюганской окружной больнице.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.