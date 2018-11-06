​Глава депздрава Югры рассказал о состоянии пострадавших при обрушении моста

Семь человек остаются под наблюдением врачей после ЧП в Нефтеюганском районе. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, сообщается в паблике «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

«В настоящий момент четыре человека в состоянии средней тяжести. Лечение продолжают в окружной больнице Нефтеюганска. Трое переведены и находятся под наблюдением врачей в травматологическом центре в Сургуте. Ночью двоим были проведены операции из-за полученных тяжелых травм. Состояние на утро стабильное без ухудшений: два пациента в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом», — рассказал директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

5 ноября при демонтаже обрушился мост через протоку Юганская. Двое рабочих погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.