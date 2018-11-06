​По факту обрушения моста в Нефтеюганском районе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» возбуждено после обрушения моста в Нефтеюганском районе.

По данным следствия, демонтаж выведенного из эксплуатации моста через протоку Юганская проводили работники территориальной фирмы «Мостоотряд 29» АО «Мостострой 11». В результате обрушения, которое произошло 5 ноября, семь человек пострадали, двое - погибли.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, включая следователей-криминалистов аппарата следственного управления по округу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.