​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб человек // ФОТО

В пятницу, 2 ноября, в 12.35 на 583 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП погиб человек.
По данным пресс-службы УМВД Югры, столкнулись Hondaи Audi. Водитель японской иномарки погиб на месте происшествия, водитель Audi госпитализирован.
На месте происшествия работают полицейские, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: 86.мвд.рф
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