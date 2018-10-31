​В Нефтеюганске столкнулись легковушка и рейсовый автобус, погиб человек // ВИДЕО

Во вторник, 30 октября, около 18.50 в районе дома №2 на улице Объездная в Нефтеюганске в столкновении рейсового автобуса МАЗ и автомобиля Lada погиб человек.



Фото: vk.com/gbdd86

26-летний водитель легковушки, совершая обгон, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в автобус. Молодой человек скончался в больнице. Также в аварии пострадали 44-летний водитель автобуса и 19-летняя девушка-пассажир.

Видео: vk.com/eto_yugansk_detka

За прошедшие сутки, по данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 7 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.