​«Дочка» Башнефти незаконно ввела в эксплуатацию нефтепроводы в Нефтеюганском районе

Природоохранная прокуратура уличила ООО «Соровскнефть» (дочернее предприятие Башнефти) в нарушении закона при эксплуатации опасных производственных объектов.

У предприятия есть лицензия на добычу углеводородного сырья в пределах Соровского месторождения нефти в Нефтеюганском районе.

«Проверка показала, что в период с мая по октябрь 2017 года обществом для транспортировки добываемой газоводонефтяной эмульсии незаконно введены в эксплуатацию три нефтепровода, которые расположены на землях лесного фонда. При этом разрешительные документы на ввод в эксплуатацию данных объектов не получены, не внесены изменения в сведения, характеризующие опасный производственный объект, гражданская ответственность владельца нефтепроводов за причинение вреда в результате аварии на них не застрахована», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В ведомстве подчеркнули, что бесконтрольное использование трубопроводов создает угрозу промышленной, экологической и пожарной безопасности. Прокуратура через суд добилась устранения нарушений. Исполнение судебного решения находится на контроле.