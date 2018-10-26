​В Нефтеюганском районе Mercedes столкнулся с лосем: погибли два человека

В пятницу, 26 октября, в 6.40 утра на 826 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП погибли два человека.

Mercedes, которым управлял 28-летний молодой человек, врезался в выбежавшего на дорогу лося. Удар был такой силы, что легковушку смяло. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Для животного столкновения также оказалось смертельным.



