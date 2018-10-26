​В Нефтеюганске закрыли шаурмячную после отравления детей

Санврачи Нефтеюганска через суд добились приостановки работы на 30 суток предприятия общепита «Турецкая шаурма».

Сотрудники Роспотребнадзора пришли в шаурмячную после того, как стало известно об отравлении двух несовершеннолетних.

Проверка выявила массу нарушений в «Турецкой шаурме». В частности, сотрудники предприятия работали без медосмотра и обследования на носительство инфекционных заболеваний, а также гигиенической аттестации.

Решение суда вступило в силу.