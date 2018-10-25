​В Нефтеюганске из школы №3 эвакуировали 1300 учеников

В четверг, 25 октября, около 11.00 в школе №3 Нефтеюганска сработала пожарная сигнализация. Через четыре минуты к месту происшествия прибыли семь пожарно-спасательных расчета. Персонал учебного заведения оперативно провел эвакуацию 1300 обучающихся.

«В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание проводки без последующего горения в одном из помещений цокольного этажа, не используемого в образовательном процессе», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Учебный процесс возобновили в 14.05. Информация об аварийной работе электропроводки передана в обслуживающую организацию.