​СКР озвучил обстоятельства гибели подростка, отравившегося газом в Нефтеюганске

Сыщики организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка от отравления газом в Нефтеюганске. Парня днем 21 октября в бессознательном состоянии нашли в гаражах. Медики пытались спасти его, но реанимационные действия не дали результата.

В пресс-службе СУ СКР по Югре рассказали об обстоятельствах, при которых погиб подросток:

«По предварительным данным следствия, двое подростков 14 и 15 лет обустроили шалаш возле гаражей по улице Жилой, где проводили время. С наступлением холодов юноши для обогрева стали использовать в шалаше горелку и газовый баллон для портативных газовых приборов. Накануне один из ребят предложил употребить газ и подростки целенаправленно стали вдыхать его пары. Через несколько минут одному из них стало плохо, а в дальнейшем подросток скончался».

С места происшествия изъят газовый баллончик, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи изучают условия воспитания и проживания несовершеннолетних. Уже известно что ни юноши, ни их семьи не состояли на учете в органах системы профилактики, характеризуются положительно.