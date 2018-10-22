​В Нефтеюганске подросток погиб от отравления газом

Днем в воскресенье, 21 октября, в Нефтеюганске в гаражах поселка УМ-4 был обнаружен 15-летний подросток без сознания. Соседи вызвали медиков.

«Вызов на станцию скорой помощи поступил в 14:13 по местному времени. Врачам сообщили, что подросток 15 лет находится без сознания на улице. Бригада скорой помощи прибыла через 5 минут, приступив к реанимационным мероприятиям, которые оказались не эффективными», - сообщил паблику «Это Юганск, детка» главный врач городской станции скорой помощи Александр Мошкин.

По факту произошедшего проводится проверка.

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