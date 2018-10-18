​В Югре Mercedes улетел в кювет, пострадали семь человек

В среду, 17 октября, в 17.00 в Нефтеюганском районе на 770 километре трассы «Тюмень - Ханты-Мансийск» в ДТП пострадали 7 человек.

По данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, 59-летний водитель автомобиля Mercedes не учел метеоусловия, не справился с управлением, машину выкинуло в кювет и она перевернулась. Все пострадавшие - пассажиры автомобиля. Сам виновник происшествия травм не получил.



Фото: vk.com/gbdd86

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получил травмы.