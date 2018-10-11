​Нефтеюганский райсуд отправил в тюрьму на девять лет наркосбытчика из Белоруссии

Гражданин Белоруссии проведет девять лет в российской колонии строгого режима. Иностранец признан Нефтеюганским районным судом виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Мужчина приехал в Нефтеюганск в ноябре 2017 года для распространения наркотиков путем «закладок». Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства общей массой более 2,5 килограмма, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.