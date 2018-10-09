​Суд отклонил кассационную жалобу по делу о гибели в ДТП нефтеюганских акробатов

Родители погибших и пострадавших в ДТП спортсменов из Нефтеюганска не смогли добиться отмены вынесенных в феврале приговоров по уголовному делу. Президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы, поданной адвокатами потерпевших в конце сентября, сообщает «Интерфакс-Урал».

Адвокат Дмитрий Дядькин допустил, что защита обратится в Верховный суд и, если потребуется, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для возврата дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении водителя второго трала Вадима Саитханова, изначально проходившего по делу в качестве свидетеля, а также сотрудника компании, груз которой перевозил тягач. Дмитрий Дядькин отмечал, что часть доказательств по новым делам находится в первом уголовном деле, которое уже рассмотрено судом. Их приобщение будет крайне сложным процессом.

4 декабря 2016 года в ДТП под Ханты-Мансийском в аварию попал автобус, на котором нефтеюганские акробаты возвращались с соревнований из окружного центра домой. Погибли 12 человек, пострадали - 22.

В феврале 2018 года Ханты-Мансийский районный суд признал виновными водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова (6 лет, 9 месяцев колонии общего режима), водителя автобуса Марата Зайнуллина (1,5 года колонии общего режима), владельца автобуса Александра Сидорук ( 1 год, 3 месяца), директора спортшколы Ирину Тарасову ( 11 месяцев принудительных работ).

В мае года суд ХМАО отказал в удовлетворении апелляций по данному делу.