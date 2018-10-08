​Житель Нефтеюганска набрал долгов на полмиллиона, чтобы перечислить деньги мошенникам

53-летний нефтеюганец остался должен знакомым полмиллиона рублей, которые перечислил мошенникам. Мужчина стал жертвой злоумышленников, желая взять кредит.

«Для этого заполнил анкету на одном из сайтов, в графе желаемая сумма обозначил 500 тысяч рублей. Через несколько часов ему перезвонил мужчина и, представившись менеджером финансовой организации, сообщил, что кредит одобрен. Изначально ему необходимо было оплатить 25 тысяч рублей за оформление страховки, потом 15 - за курьерскую доставку, следующий перевод потерпевший осуществил за оформление финансовых операций. Когда у последнего закончились денежные средства, он вновь и вновь занимал у знакомых необходимые суммы, чтобы перечислять их злоумышленникам. Таким образом, на протяжении четырех дней мужчина перечислил 523 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищут подозреваемых.