​В деле о гибели нефтеюганских акробатов в ДТП появился новый фигурант

В отношении сотрудника компании, груз которой перевозил тягач, столкнувшийся с автобусом на трассе под Ханты-Мансийском, возбуждено уголовное дело. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

По словам адвоката, главный механик компании проходит обвиняемым по статье "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями".

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении водителя второго трала Вадима Саитханова, изначально проходившего по делу в качестве свидетеля.

В начале сентября Дмитрий Дядькин в беседе с корреспондентом siapress.ru рассказал, что у следствия появились основания привлечь к ответственности должностных лиц компании «Башнефтегеофизики». Потерпевшие уже подготовили многомиллионные гражданские иски, ответчиком по которой выступает эта компания.

Однако часть доказательств по новым делам находится в первом уголовном деле, которое уже рассмотрено судом. Их приобщение будет крайне сложным процессом.

Потерпевшие подали кассационную жалобу в президиум окружного суда ХМАО об отмене вынесенных приговоров и направлении дела на новое рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

4 декабря 2016 года в ДТП под Ханты-Мансийском погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек получили серьезные травмы.

В феврале 2018 года Ханты-Мансийский районный суд признал виновными водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова (6 лет, 9 месяцев колонии общего режима), водителя автобуса Марата Зайнуллина (1,5 года колонии общего режима), владельца автобуса Александра Сидорук ( 1 год, 3 месяца), директора спортшколы Ирину Тарасову ( 11 месяцев принудительных работ).